Раскрыт парадокс ярких животных: почему они такие заметные, но их не съедают

Раскрыт парадокс ярких животных: почему они такие заметные, но их не съедаютВсё развивалось постепенно
Трио биологов-эволюционистов, похоже, решили парадокс апосематизма — так называют яркую окраску. Долгое время учёным было не до конца понятно, почему хищники не едят заметных насекомых и животных.
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Учёные провели анализ генеалогического древа более 1000 видов лягушек, саламандр и тритонов. Они пытались понять, зачем животные «выбирают» быть яркими. Ведь выделяющиеся особи, как правило, ловятся и съедаются первыми. Это должно было бы предотвращать закрепление яркого цвета как признака в популяции.
Оказалось, что эволюция апосематизма, скорее всего, поэтапный процесс. Так, предки золотой лягушки-стрелки были не очень яркими, но постепенно их окраска становилась всё более насыщенной. Кроме того, позже лягушки приобретали и другие защитные механизмы, например, неприятные на вкус бородавки или смертельный яд. В итоге окрас становился ещё заметнее.