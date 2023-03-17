Раскрыт парадокс ярких животных: почему они такие заметные, но их не съедают

Учёные провели анализ генеалогического древа более 1000 видов лягушек, саламандр и тритонов. Они пытались понять, зачем животные «выбирают» быть яркими. Ведь выделяющиеся особи, как правило, ловятся и съедаются первыми. Это должно было бы предотвращать закрепление яркого цвета как признака в популяции.

Оказалось, что эволюция апосематизма, скорее всего, поэтапный процесс. Так, предки золотой лягушки-стрелки были не очень яркими, но постепенно их окраска становилась всё более насыщенной. Кроме того, позже лягушки приобретали и другие защитные механизмы, например, неприятные на вкус бородавки или смертельный яд. В итоге окрас становился ещё заметнее.