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Раскрыт пароль Дональда Трампа от Twitter
Но его уже поменяли
Исследователь в области безопасности из Нидерландов рассказал, что смог получить доступ к аккаунту Дональда Трампа в Twitter @realDonaldTrump, просто подобрав пароль. Это был «maga2020!».
Как эксперт сообщил журналистам TechCrunch, он угадал пароль с пятой попытки. По его словам, аккаунт не был защищён двухфакторной аутентификацией.
После того, как залогинился, эксперт написал Компьютерной команде экстренной готовности США (US-CERT), подразделению Национального управления кибербезопасности, чтобы рассказать о взломе. Пароль аккаунта Трампа вскоре поменяли.
Стоит отметить, что это не первый раз, когда эксперт получает доступ к профилю Трампа. В 2016 году он угадал пароль «yourefired». Недавний же пароль «maga2020!» — это сокращение от лозунга «Make America Great Again».
В Twitter говорят, что у компании нет доказательств того, что эксперт получил доступ к аккаунту.