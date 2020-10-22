Раскрыт пароль Дональда Трампа от Twitter

Как эксперт сообщил журналистам TechCrunch, он угадал пароль с пятой попытки. По его словам, аккаунт не был защищён двухфакторной аутентификацией.

После того, как залогинился, эксперт написал Компьютерной команде экстренной готовности США (US-CERT), подразделению Национального управления кибербезопасности, чтобы рассказать о взломе. Пароль аккаунта Трампа вскоре поменяли.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда эксперт получает доступ к профилю Трампа. В 2016 году он угадал пароль «yourefired». Недавний же пароль «maga2020!» — это сокращение от лозунга «Make America Great Again».

В Twitter говорят, что у компании нет доказательств того, что эксперт получил доступ к аккаунту.