Раскрыт принцип действия фильтра для воды у древних майя

Как оказалось, для своих фильтров древние майя использовали цеолитовый абсорбент. Цеолиты применяли для очистки воды в XX веке, но не было данных о том, что они использовались и раньше.

Учёные провели раскопки на территории современной Гватемалы, в месте, где жили более сотни тысяч индейцев майя. У них был огромный резервуар для воды. Его и проанализировали исследователи.

Там нашли минералы группы цеолитов в большом количестве. Что интересно, некоторые минералы не встречали рядом с городом. Их месторождение находилось дальше, неподалёку от источника чистой воды. Вероятно, индейцы майя увидели связь между чистотой воды и минералами.

Исследователи предполагают, что древние люди устанавливали на входе в резервуар многослойный фильтр из кусков известняка, грубой ткани и смеси цеолитов с кварцевым песком.