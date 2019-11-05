Наука и технологии
Сегодня 17:39
Раскрыт прирост пользователей устройств Huawei по всему миру
Результаты выглядят неплохо
Сегодня на Huawei Developer Day в Лиссабоне китайская компания рассказала подробнее о своём программном обеспечении и раскрыла любопытную статистику.
Судя по данным, которые представители компании привели на презентации, за последние два года наблюдался только рост. Так число пользователей с аккаунтом Huawei ID с июня 2017 по июнь 2019 выросло как минимум на 200 млн по всему миру.
Если говорить подробнее, то в июне 2017 года количество пользователей Huawei ID за пределами Китая составляло 19 млн, а в июне 2019 их число уже превышало 140 млн.
Стоит отметить, что в мае этого года министерство торговли США внесло Huawei в «чёрный список», лишив тем самым компанию возможности использовать сервисы Google и вообще сотрудничать с американцами. Недавно появились слухи, что власти США готовы данный запрет ослабить.