Раскрыт производитель процессора Google для смартфонов

По ранним слухам, Samsung должна была задействовать в производстве 4-нм техпроцесс. Однако теперь сообщается, что следует ожидать применение 5-нм технологии.

Источник также сообщил, что некоторые заказы могут пойти TSMC. Однако сейчас уже начато массовое производство продукции для Apple, поэтому Google Tensor будет преимущественно выпускать Samsung Electronics.

Помимо этого, Samsung может поставлять не только процессоры, но и OLED-панели для самой дешёвой модели Pixel 6.

К сожалению, подробностей о будущих смартфонах Google пока мало. Предполагается, что они будут дорогими, так как Google Tensor обеспечит им флагманский уровень производительности.