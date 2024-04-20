Раскрыт путь рейтинга Эло: от использования в шахматах до всего на свете

Разработанная Арпадом Эло, система Эло присваивает игрокам номер в зависимости от их результатов. Он повышается в случае побед над более сильными соперниками и понижается в случае поражений. Простая, но мощная система Эло вышла за пределы шахмат, став универсальным инструментом для ранжирования всего — от спорта до… знакомств.

Секрет кроется в его адаптивности. Все, что построено как соревнование один на один, например футбол или баскетбол, может быть оценено по Эло. Статистик Боб Руньян даже использовал ее для составления рейтинга национальных футбольных команд, что вдохновило ФИФА на официальное принятие этой системы.

Однако Эло не идеальна. Нил Пейн, спортивный аналитик, отмечает, что она не работает в таких видах спорта, как баскетбол НБА, где игры регулярного сезона могут не отражать истинную силу команды.

Несмотря на ограничения, влияние Эло неоспоримо. От спортивных рейтингов ESPN до исследований приматологии — это удивительно универсальный инструмент. Как отмечал сам Эло, это «измерительный инструмент», а не система наград. Но его способность количественно оценивать конкуренцию сделала его чемпионом на неожиданной арене ранжирования нашего мира.

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