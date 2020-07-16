Раскрыт рацион простолюдинов и аристократов 17-18 веков

Кратко об исследовании пишет ТАСС. Учёные исследовали кости, найденные на территории двух францисканских монастырей в городах Монтелла и Свендборг. Монахов и бедных прихожан францисканцы хоронили во дворе монастыря, а знать — на частных кладбищах неподалёку от часовни. Учёны сравнили концентрацию изотопов различных элементов в костях разных людей.

Например, в костях итальянских и датских аристократов было меньше бария и стронция. Это значит, что они ели больше мяса, чем простолюдины. У последних рацион в основном состоял из растительной пищи. Также в костной ткани богатых людей исследователи нашли много свинца. Это свидетельство того, что знать часто пользовалась свинцовой посудой и пила много вина. В напиток в то время добавляли соли свинца для хранения.

Ещё в костях итальянской аристократов обнаружилось больше ртути. Это, скорее всего, говорит о том, что богачи пользовались лекарствами на основе ртути, в том числе препаратами от сифилиса и других венерических болезней.