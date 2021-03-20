Раскрыт размер ядра Марса

Как пишет Naked Science, размер ядра Марса составляет ядра более 3600 километров в поперечнике. Зонд InSight использовал для сбора информации сейсмометры, измерители теплового потока и другие инструменты. За время своей работы аппарат зафиксировал около 500 слабых марсотрясений. Некоторые из них были достаточно мощными, чтобы созданные ими волны проникали сквозь недра Марса.

Благодаря этому удалось определить, что у планеты есть плотный слой верхней мантии. Также удалось найти границу мантии и ядра Марса. Так и была произведена оценка размеров последнего. Оно, кстати, примерно в два раза меньше земного.