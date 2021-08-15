Раскрыт самый эффективный для похудения стиль плавания

По словам специалиста, для снижения веса с помощью плавания необходимо заниматься этим делом регулярно. Уделять этому можно как каждый день на протяжении 20-40 минут, так и не более трех раз в неделю. Причем если плавать реже, то эффект тоже будет, но меньше. Лучше отдаваться предпочтение именно частоте тренировок, а не времени, которое на него затрачивается.

Важным фактором в похудении с помощью плавания был назван и стиль плавания.

“В среднем во время плавания у нас тратится 400-600 килокалорий в час, но многое зависит от интенсивности плавания. Физически самый тяжелый стиль – баттерфляй, его еще называют дельфин, на него у вас будет больше расход энергии. Самый распространенный, универсальный и быстрый – кроль, им плывут долго и далеко”, — поделился Лосев.