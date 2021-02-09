Раскрыт самый популярный метод мошенничества в интернете

Как пояснили специалисты, пандемия COVID-19 вызвала рост оборотов онлайн-торговли. На фоне этого активизировались и мошенники в интернете. Эксперты Avito, «Тинькофф» и «Лаборатории Касперского» подсчитали, что за 2020 год мошенники смогли выманить у россиян 150 млрд рублей.

В «Тинькофф» рассказали, что 60% успешных мошеннических атак происходило по сценарию покупки или продажи товаров в интернете. В основном злоумышленники выступают под видом продавцов. В 11% случаев мошенники выступали в роли покупателей. Ещё в 13% случаев преступники направляли потенциальных жертв на фальшивые сайты магазинов.

Фишинг, то есть создание копий известных сайтов, — тоже популярный вид мошенничества. Помимо этого, преступники часто применяют скам: предлагают пользователям пройти опрос или поучаствовать в акции за вознаграждение. Перед участием жертв просят оплатить небольшую комиссию.

Чаще всего жертвами мошенничества в интернете становятся образованные люди 18-42 лет, с двумя дипломами и вовсе с учёной степенью.