Раскрыт секрет первого массового вымирания на Земле

Исследование под названием, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences, предполагает, что именно снижение глобального уровня кислорода вызвало массовое вымирание в конце эдиакарского периода. Результаты исследования показывают, что около 80% животных погибли в этот период.

Скотт Эванс, руководитель исследования, сказал: "Вымерло множество различных видов животных, однако те, чей план тела и поведение указывают на то, что они зависели от значительного количества кислорода, пострадали особенно сильно. Это позволяет предположить, что вымирание было экологически контролируемым, как и все другие массовые вымирания в геологической летописи". Однако причина снижения уровня кислорода на планете до сих пор остается загадкой.

"Короткий ответ на вопрос, как это произошло, мы не знаем", - сказал Эванс. "Это может быть любое количество и сочетание вулканических извержений, движение тектонических плит, столкновение с астероидом и т.д.".

Считалось, что Земля пережила пять массовых вымираний. Используя новые данные, ученые обнаружили новое массовое вымирание в эдиакарском периоде, самое раннее в истории.

Эдиакарский период длился около 96 млн лет, продолжаясь с 635 до 539 млн лет назад.