Раскрыт секрет подлодки «Чёрная дыра»

По словам специалисты, незаметность и бесшумность подводной лодки достигается за счёт специальной конструкции двигателя. В «Великом Новгороде» применяется двигатель экономхода. Он управляется также из пятого отсека «в связи с его меньшим потреблением мощности, и для экономии электроэнергии используем его в подводном положении»., — пояснил Байрачный.

Сама силовая установка находится в шестом отсеке. С помощью двух дополнительных линий вала подлодка способна выполнять манёвры разворота на месте. Поэтому субмарина может пришвартовываться к причалу без каких-либо аварий и ударов.

Журналисты напоминают, что первой в серии дизель-электрических подлодок проекта 636, предназначенных для Тихоокеанского флота, стала «Петропавловск-Камчатский».