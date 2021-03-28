Наука и технологии
Сегодня в 17:18
Раскрыт секрет подлодки «Чёрная дыра»
Так их называют на западе
Командир электромеханической боевой части Денис Байрачный раскрыл секрет подлодки «Великий Новгород» проекта 636 «Варшавянка». Её на западе называют «Чёрной дыре».
По словам специалисты, незаметность и бесшумность подводной лодки достигается за счёт специальной конструкции двигателя. В «Великом Новгороде» применяется двигатель экономхода. Он управляется также из пятого отсека «в связи с его меньшим потреблением мощности, и для экономии электроэнергии используем его в подводном положении»., — пояснил Байрачный.
Сама силовая установка находится в шестом отсеке. С помощью двух дополнительных линий вала подлодка способна выполнять манёвры разворота на месте. Поэтому субмарина может пришвартовываться к причалу без каких-либо аварий и ударов.
Журналисты напоминают, что первой в серии дизель-электрических подлодок проекта 636, предназначенных для Тихоокеанского флота, стала «Петропавловск-Камчатский».