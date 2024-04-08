Раскрыт секрет шерсти хаски, которые выдерживают 60-градусные морозы

Опубликовано 08 апреля 2024, 21:45
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Раскрыт секрет шерсти хаски, которые выдерживают 60-градусные морозыЭти собаки способны жить в самых экстремальных условиях
У сибирских хаски есть множество механизмов, которые защищают их от холода. Один из них — уникальный мех.
Шкура хаски состоит из двух слоёв. Первый слой — это плотный подшёрсток, второй — короткая прямая шерсть. Это обеспечивает теплоизоляцию, защищает собаку от холодов. Весной же эта порода линяет, избавляясь от лишней шерсти.
В целом тело хаски устроено так, что мороз ему вовсе не мешает полноценно развиваться. Глаза этих питомцев хорошо защищены от низких температур.
То же самое касается лап, ушей, хвоста. Однако представители этой породы требуют специального ухода. Они сильно линяют, поэтому их нужно регулярно вычёсывать.