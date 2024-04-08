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Наука и технологии
Опубликовано 08 апреля 2024, 21:45
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Раскрыт секрет шерсти хаски, которые выдерживают 60-градусные морозы

Эти собаки способны жить в самых экстремальных условиях
У сибирских хаски есть множество механизмов, которые защищают их от холода. Один из них — уникальный мех.
Раскрыт секрет шерсти хаски, которые выдерживают 60-градусные морозы
© Vetericyn

Шкура хаски состоит из двух слоёв. Первый слой — это плотный подшёрсток, второй — короткая прямая шерсть. Это обеспечивает теплоизоляцию, защищает собаку от холодов. Весной же эта порода линяет, избавляясь от лишней шерсти.

В целом тело хаски устроено так, что мороз ему вовсе не мешает полноценно развиваться. Глаза этих питомцев хорошо защищены от низких температур.

Раскрыт секрет шерсти хаски, которые выдерживают 60-градусные морозы
© Кандинский 3.0

То же самое касается лап, ушей, хвоста. Однако представители этой породы требуют специального ухода. Они сильно линяют, поэтому их нужно регулярно вычёсывать.

Источник:iXBT.com
Автор:Валерия Филимонова
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