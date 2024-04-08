Раскрыт секрет шерсти хаски, которые выдерживают 60-градусные морозы

Шкура хаски состоит из двух слоёв. Первый слой — это плотный подшёрсток, второй — короткая прямая шерсть. Это обеспечивает теплоизоляцию, защищает собаку от холодов. Весной же эта порода линяет, избавляясь от лишней шерсти.

В целом тело хаски устроено так, что мороз ему вовсе не мешает полноценно развиваться. Глаза этих питомцев хорошо защищены от низких температур.