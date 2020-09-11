Раскрыт следующий глава Apple на замену Тиму Куку

Дело в том, что Тим Кук и группа старших вице-президентов Apple приближаются к пенсионному возрасту. Из-за этого в компании стали задумываться о подготовке молодых руководителей.

Из отчёта Bloomberg следует, что текущий главный операционный директор Apple Джефф Уильямс (Jeff Williams) должен возглавить компанию, когда Тим Кук уйдёт на пенсию. Отмечается, что Уильямса рассматривают как очевидного кандидата на должность CEO. Ранее он руководил разработкой часов Apple Watch и управлял несколькими инициативами в области здравоохранения.

Отмечается, что Уильямс похож на Кука по стилю руководства. То есть он больше нацелен на непосредственное управление деятельностью компании и прагматичен.