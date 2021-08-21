Раскрыт способ борьбы России с вражеской системой ПВО

Разработка называется «Молния». Как пояснил генеральный директор «Кронштадта» Сергей Богатиков, современные системы ПВО стреляют дорогими ракетами, а их слабое место — насыщение информационных каналов. То есть система может быть готова сбить 100 аппаратов, и если ей предъявляют такое количество — она сработает. Однако если предъявить 1000 целей, то система сдаст сбой.

Эту ахиллесову пяту и будет использовать комплекс «Молния», которые представляет собой рой беспилотников. Он будет решать задачу перенасыщения каналов зенитных комплексов. Также в комплекс войдут разведывательные аппараты.

Ранее мы писали, что носителем роя беспилотников может стать военно-транспортный самолёт Ил-76.