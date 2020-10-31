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Раскрыт способ найти и отследить американский F-35
Нужны специальные сетевые системы
Американское издание The Drive раскрыло способы найти, отследить и, возможно, уничтожить малозаметные истребители, в том числе F-35 Lightning II, и крылатые стелс-ракеты. В этом помогут сетевые системы и слияние данных.
Перевод материала предоставила «Лента.ру». Речь идёт об американской сетевой системе Integrated Air and Missile Defense Battle Command System (IBCS). Она позволяет взаимодействовать элементам противоракетной и противовоздушной обороны (ПРО и ПВО).
Такая система может собирать информацию по всем видам авиационных и ракетных угроз. После того, как система определит объект, она проанализирует данные из различных источников и предложит наиболее эффективный способ устранения цели.
Напомним, F-35 Lightning II — это малозаметный многофункциональный истребитель--бомбардировщик пятого поколения.