Раскрыт способ взлома аккаунтов Маска, Гейтса и других знаменитостей

Сообщается, что хакеры использовали фишинг. Они направили на смартфоны некоторых сотрудников Twitter письма с опасными ссылками. Используя данные сотрудников-жертв, злоумышленники проникли во внутреннюю систему компании. Затем хакеры нашли там необходимую им информацию и нацелились на сотрудников, обладающих доступом к инструментам поддержки аккаунтов. Именно это и позволило преступникам получить прямой доступ к некоторым учётным записям.

Всего пострадали 130 аккаунтов. Среди них были учётки Илона Маска, Билла Гейтса и Барака Обамы.