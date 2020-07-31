Наука и технологии
Сегодня 15:15
Раскрыт способ взлома аккаунтов Маска, Гейтса и других знаменитостей
В Twitter
Недавно в Twitter случилась самая масштабная атака хакеров. Они взломали десятки аккаунтов и предлагали подписчикам участвовать в мошеннической схеме с биткоинами. Сегодня СМИ раскрыли способ взлома аккаунтов Маска, Гейтса и других знаменитостей.
Сообщается, что хакеры использовали фишинг. Они направили на смартфоны некоторых сотрудников Twitter письма с опасными ссылками. Используя данные сотрудников-жертв, злоумышленники проникли во внутреннюю систему компании. Затем хакеры нашли там необходимую им информацию и нацелились на сотрудников, обладающих доступом к инструментам поддержки аккаунтов. Именно это и позволило преступникам получить прямой доступ к некоторым учётным записям.
Всего пострадали 130 аккаунтов. Среди них были учётки Илона Маска, Билла Гейтса и Барака Обамы.