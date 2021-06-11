Раскрыт урон от сверхбыстрой зарядки Xiaomi для батареи смартфона

Наука и технологии
Сегодня в 13:28
Раскрыт урон от сверхбыстрой зарядки Xiaomi для батареи смартфонаКомпания обещает, что срок службы аккумулятора пострадает незначительно
Xiaomi ответила на вопросы по поводу своей новой технологии, которая позволяет зарядить смартфон от 0 до 100% за восемь минут. Стало известно, сколько прослужит аккумулятор в таком режиме.
Xiaomi рассказала, что ей удаётся эффективно рассеивать тепло во время зарядки на мощности 200 Вт. По оценкам компании, аккумулятор должна потерять почти 20% своей ёмкости после 800 циклов зарядки. Этого должно хватить на срок более двух лет, если вы производить полную зарядку каждый день. Это значит, что у батареи на 5000 мАч, после 800 циклов зарядки останется 4000 мАч ёмкости.
В целом, цифры, приведённые Xiaomi выглядят неплохо, учитывая впечатляющую скорость новой зарядки.