Наука и технологии
Сегодня в 13:28

Раскрыт урон от сверхбыстрой зарядки Xiaomi для батареи смартфона

Компания обещает, что срок службы аккумулятора пострадает незначительно
Xiaomi ответила на вопросы по поводу своей новой технологии, которая позволяет зарядить смартфон от 0 до 100% за восемь минут. Стало известно, сколько прослужит аккумулятор в таком режиме.

Xiaomi рассказала, что ей удаётся эффективно рассеивать тепло во время зарядки на мощности 200 Вт. По оценкам компании, аккумулятор должна потерять почти 20% своей ёмкости после 800 циклов зарядки. Этого должно хватить на срок более двух лет, если вы производить полную зарядку каждый день. Это значит, что у батареи на 5000 мАч, после 800 циклов зарядки останется 4000 мАч ёмкости.

В целом, цифры, приведённые Xiaomi выглядят неплохо, учитывая впечатляющую скорость новой зарядки.