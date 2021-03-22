Наука и технологии
Сегодня в 19:00
Раскрыт уровень производительности процессора Snapdragon 860 для смартфонов
Этот процессор стоит в новом Poco X3 Pro
Сегодня Xiaomi представила новый смартфон Poco X3 Pro на процессоре Snapdragon 860. Последний назвали модифицированной версией Snapdragon 855+. Теперь раскрыт уровень его производительности.
Процессор Snapdragon 855 был основой большинства флагманских смартфонов 2019 года. Платформа со знаком «плюс» включает в себя CPU Qualcomm Kryo 485, работающий на частоте до 2,96 ГГц, а также графику Adreno 640. Чип тут изготовлен по 7-нм техпроцессу (в современном Snapdragon 888, например, используется 5-нм). Сообщается, что в отличие от 855-го Snapdragon 860 поддерживает до 16 ГБ RAM и несколько новых функций камеры.
Журналисты, впрочем, заметили, что на сайте Qualcomm процессоры Snapdragon 860 и 855+ имеют одну страничку. Различий между ними там найти не удалось.
В целом, от Snapdragon 860 можно ждать примерно той же производительности, что и от Snapdragon 855+.