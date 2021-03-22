Раскрыт уровень производительности процессора Snapdragon 860 для смартфонов

Процессор Snapdragon 855 был основой большинства флагманских смартфонов 2019 года. Платформа со знаком «плюс» включает в себя CPU Qualcomm Kryo 485, работающий на частоте до 2,96 ГГц, а также графику Adreno 640. Чип тут изготовлен по 7-нм техпроцессу (в современном Snapdragon 888, например, используется 5-нм). Сообщается, что в отличие от 855-го Snapdragon 860 поддерживает до 16 ГБ RAM и несколько новых функций камеры.

Журналисты, впрочем, заметили, что на сайте Qualcomm процессоры Snapdragon 860 и 855+ имеют одну страничку. Различий между ними там найти не удалось.

В целом, от Snapdragon 860 можно ждать примерно той же производительности, что и от Snapdragon 855+.