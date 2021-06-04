Журналистам RB рассказали, что в обязанности оператора беспилотника входят: подготовка разрешительной документации, полётных заданий, обслуживание навесного оборудования, проведение предполётных операций, управление дроном и общение с заказчиками.

Главное требование к такому специалисту — это высокий уровень личной ответственности. Чтобы обучиться этой профессии, нужно потратить от 15 тысяч рублей.

По данным HeadHunter, средняя зарплата оператора дрона составляет 50 тысяч рублей. Её максимальный размер — 100 тысяч рублей. Опрошенные эксперты, впрочем, говорят, что недостатка в таких специалистах нет. Однако рынок беспилотников, по прогнозам, будет только расти.