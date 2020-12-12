Раскрыта цена метки Samsung для отслеживания вещей

Подробностями о метке поделился инсайдер Ishan Agarwal. Сообщается, что Galaxy Smart Tag выйдет в двух цветовых вариантах — белом и чёрном. Метки можно будет прикрепить к любому объекту — кошельку, ключам, наушникам и т.д. Благодаря этому можно будет отслеживать вещи. Для соединения будут использоваться Bluetooth LE и UWB.

Цены на Galaxy Smart Tag будут начинаться с 15 евро (около 1300 рублей). То есть устройство будет доступным.

Напомним, Apple тоже работает над подобной меткой под названием AirTag. Но, судя по всему, не представит её до весны 2021 года.