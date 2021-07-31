Раскрыта частота падения на Землю убийственных метеоритов

Исследователи создали модель астероидов, которые находятся рядом с Землёй. Её запустили на суперкомпьютере Pleaides. Вычисления показали, что раз в миллиард лет с планетой сталкиваются 16–32 астероида с диаметром более пяти километров и 2–4 объекта с диаметром более десяти километров. В среднем же тело, как то, что образовало Чиксулуб, сталкивается с Землёй один раз в 250–500 млн лет.

Также недавно учёные обнаружили на дне бывшего водоёма следы древнего цунами, которое вызвало падение астероида в эпоху динозавров.