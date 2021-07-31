Наука и технологии
Сегодня в 15:33

Раскрыта частота падения на Землю убийственных метеоритов

Таких как тот, что убил динозавров
Учёные считают, что эра динозавров закончилась вместе с падением на Землю астероида, который оставил после себя кратер Чиксулуб на полуострове Юкатан. Исследователи оценили частоту падения на планету таких объектов.
Раскрыта частота падения на Землю убийственных метеоритов

Исследователи создали модель астероидов, которые находятся рядом с Землёй. Её запустили на суперкомпьютере Pleaides. Вычисления показали, что раз в миллиард лет с планетой сталкиваются 16–32 астероида с диаметром более пяти километров и 2–4 объекта с диаметром более десяти километров. В среднем же тело, как то, что образовало Чиксулуб, сталкивается с Землёй один раз в 250–500 млн лет.

Также недавно учёные обнаружили на дне бывшего водоёма следы древнего цунами, которое вызвало падение астероида в эпоху динозавров.