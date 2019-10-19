Раскрыта дата приближения астероида к Земле

Данный астероид имеет размеры от 441 метра до 986 метров, а расстояние, которое он пройдет рядом с Землей составляет порядка 0,04 астрономических единиц. Отмечается, что данное расстояние считается вполне безопасным для планеты и оценивается как 16 расстояний от Земли до Луны. Максимальное приближение будет достигнуто 25 октября в 20:21 по Москве.

На данный момент астероид классифицирован как потенциально опасный, но вероятность столкновения с Землей в следующие 120 лет очень мала. Так, ближе чем в конце текущего месяца астероид подойдет лишь в 2140 году.