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Раскрыта дата приближения очередного астероида к Земле
Но он не представляет опасности
NASA раскрыло дату приближения очередного астероида к Земле. Небесное тело под названием 2018 VP1 пролетит на расстоянии 420 тысяч километров от планеты. Примерно на такой же дистанции от Земли находится Луна.
На минимальное расстояние от планеты астероид 2018 VP1 подойдёт 2 ноября. СМИ отмечают, что это случится накануне выборов президента в США. На самой короткой дистанции астероид окажется в 18:33 по московскому времени.
В NASA рассказали, что объект 2018 VP1 может войти в атмосферу планеты с ничтожной вероятностью — 0,41%.
Как можно догадаться по названию астероида, его обнаружили в 2018 году. Объект 2018 VP1 в диаметре достигает примерно двух метров.