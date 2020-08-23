Раскрыта дата приближения очередного астероида к Земле

На минимальное расстояние от планеты астероид 2018 VP1 подойдёт 2 ноября. СМИ отмечают, что это случится накануне выборов президента в США. На самой короткой дистанции астероид окажется в 18:33 по московскому времени.

В NASA рассказали, что объект 2018 VP1 может войти в атмосферу планеты с ничтожной вероятностью — 0,41%.

Как можно догадаться по названию астероида, его обнаружили в 2018 году. Объект 2018 VP1 в диаметре достигает примерно двух метров.