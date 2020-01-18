Раскрыта дата проведения испытаний системы спасения нового космического корабля SpaceX

Сообщается, что система спасения, которую планирует испытать SpaceX, в случае чрезвычайного происшествия способна вернуть весь экипаж обратно на Землю. Данный тест является одним из главных мероприятий, необходимых для допуска корабля к пилотируемому запуску. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon состоится 19 января в 16:00.

”Этот тест покажет, что Crew Dragon может защитить экипаж даже в маловероятной экстренной ситуации на старте”, - поделились представители компании SpaceX.