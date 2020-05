Раскрыта дата следующей крупной распродажи игр для PlayStation

Скидки на игры станут доступны 3 июня. На территории России акция продлится до 17 июня. К сожалению, российское подразделение компании не рассказало, на какие игры будут распространяться скидки.

Из европейских же источников журналисты узнали, что в акции будут участвовать Nioh 2, Death Stranding, Days Gone. Также распродажа затронет игры из категории PlayStation Hits. Кроме того, компания предложит специальные цены на подписки PlayStation Plus и PlayStation Now.

Напомним, недавно в сеть также утекли даты крупной летней распродажи в Steam. Она должна пройти с 25 июня по 9 июля.