Раскрыта доля современного оружия в российской армии

По его словам, доля современного оружия составляет более 71%. При этом 99% вооружения исправно.

Как отмечает ТАСС, ранее Шойгу заявил, что финансирование поставок вооружения и техники в армию и на флот идёт опережающими темпами. К концу 2021 года доля современных вооружения достигнет 71,6%.

Недавно российские силы противовоздушной обороны получили новые радиолокаторы, способные обнаруживать стелс-самолёты, в том числе F-35.

Сегодня Мантуров также рассказал, что лётные испытания первого построенного «с нуля» Ту-160М «Белый лебедь» состоятся в 2022 году. Серийное производство самолётов уже развернуто на заводе в Казани.