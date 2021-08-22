Раскрыта доля современного оружия в российской армии

Наука и технологии
Сегодня в 17:56
Раскрыта доля современного оружия в российской армииВсё неплохо
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, какая часть от оружия в российской армии является современной.
По его словам, доля современного оружия составляет более 71%. При этом 99% вооружения исправно.
Как отмечает ТАСС, ранее Шойгу заявил, что финансирование поставок вооружения и техники в армию и на флот идёт опережающими темпами. К концу 2021 года доля современных вооружения достигнет 71,6%.
Недавно российские силы противовоздушной обороны получили новые радиолокаторы, способные обнаруживать стелс-самолёты, в том числе F-35.
Сегодня Мантуров также рассказал, что лётные испытания первого построенного «с нуля» Ту-160М «Белый лебедь» состоятся в 2022 году. Серийное производство самолётов уже развернуто на заводе в Казани.