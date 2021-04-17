Раскрыта экономия Apple при отказе от комплектных зарядок для iPhone

Кроме того, Apple сэкономила на перевозке. Уменьшенная коробка для iPhone 12 позволила компании более эффективно поставлять устройство. По данным Apple, каждый транспортный поддон может вместить на 70% больше упаковок смартфонов.

Об этом компания рассказала в отчёте, который описывает её действия по сохранению окружающей среды. В нём сообщается, что в 2020 году Apple сократила выбросы CO2 с 25,1 млн тонн до 22,6 млн. Также, по словам компании, за последние 12 лет она сократила среднее энергопотребление своих продуктов на 70%.