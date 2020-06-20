Раскрыта информация о перспективных разработках Apple

Журналисты рассказали, что пять лет назад в компании появилось отдельное подразделение Technology Development Group. Оно разрослось до более тысячи инженеров. Целью их было создание шлема для AR и VR, а также «умных» очков. Эти устройства должны были быть самостоятельными, без необходимости подключения к компьютеру или смартфону.

Проблемы возникли с шлемом. Он должен был получиться мощным, но компактным. Однако разместить подходящее «железо» внутри гарнитуры вместе с аккумуляторами не вышло. Сначала разработчики решили использовать внешний стационарный блок, но потом эту идею забраковали. Против высказался главный дизайнер Джонни Айв.

Отмечается, что технологии, которые создавались для вычислительного блока шлема, в конце концов легли в основу собственных процессоров Apple. А подразделение Technology Development Group сосредоточилось на «умных» очках. Ожидается, что их компания всё-таки выведёт на рынок в ближайшие годы.