Раскрыта история «автозаполнения», и при чем тут китайская раскладка клавиатуры

В отличие от алфавитных языков, китайские иероглифы нельзя напрямую набирать с помощью QWERTY-клавиатуры. Это привело к необходимости создания IME, которые теперь выступают в качестве промежуточного звена между вводом пользователя и компьютером. Эти программы динамически анализируют нажатия клавиш и предлагают потенциальные варианты иероглифов, основываясь на различных критериях, таких как фонетика.

История китайских IME восходит к ранним дням китайской вычислительной техники. Sinotype, первый китайский компьютер, использовал QWERTY-клавиатуру, но требовал от пользователей вводить штрихи, а не фонетические звуки. Такой подход «минимального написания», при котором каждый штрих выступал в качестве адреса в памяти, заложил основу для важнейшего открытия — автозаполнения.

В какой-то момент профессор Массачусетского технологического института Сэмюэл Хокс Колдуэлл, исследуя Sinotype, понял, что этот, казалось бы, громоздкий процесс ввода на самом деле приводит к более быстрому извлечению символов по сравнению с традиционными методами. Это неожиданное преимущество, позднее получившее название «автозаполнения», произвело революцию в области ввода китайского текста и не только.

Так, конкурс по набору китайских иероглифов 2013 года продемонстрировал поразительную скорость, достижимую с помощью IME. Победитель Хуан Чжэньюй транскрибировал китайские иероглифы со скоростью 3,7 символа в секунду, превысив самую высокую скорость набора текста на английском языке.

Подробнее о разработке вы можете прочитать в источнике.