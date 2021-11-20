Раскрыта личность первого заболевшего COVID-19

Нулевым пациентом называют первого заразившегося пациента в популяции эпидемиологического исследования.

Автор новой научной работы проанализировал хронологию пандемии, изучил первые упоминания о вспышке, которые появились в декабре 2019 года. Учёные секвенировали образцы от самых первых пациентов с COVID-19 в Ухане, чтобы отследить историю вируса.

Сообщается, что нулевым пациентом COVID-19 стала женщина, торговавшая морепродуктами на рынке Хуанань в Ухане. Её болезнь началась 11 декабря. После этого в больниц стали попадать и другие люди с аналогичными симптомами, продавцы и посетители рынка.