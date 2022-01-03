Раскрыта мировая смертность от рака

Так, в начале 2010-х годов число смертей от онкопатологий составляло 8,29 млн, а количество новых случаев рака — 18,7 млн. А вот в 2019 году эти показатели составили 10 млн и 23 млн соответственно.

В целом, учёные проанализировали ситуацию в 204 странах мира. По их словам, раковые заболевания в 2019 году уступали лишь сердечно-сосудистым заболеваниям по числу смертей. Наиболее агрессивными видами рака оказались патологии трахеи, бронхов и лёгких, рак толстой и прямой кишки, желудка, молочной железы и печени.

При этом однако показатель смертности по возрасту упал в 131 стране, а показатель заболеваемости — в 75.