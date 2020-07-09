Раскрыта новая схема кражи денег пользователей во время заказа в интернет-магазине

Злоумышленники смогли обойти банковскую защиту следующим образом: со страниц оплаты поддельных магазинов направлялся запрос к сервисам банков-эквайеров (MerchantPlug-In (MPI)). В ответ на запрос банк присылал странице информацию о платеже и его получателе в зашифрованном виде (PaReq): она затем отображается на странице подтверждения платежа. В ответе есть и ссылка на страницу, на которую после подтверждения платежа одноразовым кодом из SMS будет перенаправлен пользователь.

Используя этот алгоритм, мошенники под видом платежа за товар осуществляли перевод средств на собственный счёт в банке.