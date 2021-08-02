Раскрыта новая военная техника на вооружении ВДВ

С 2022 года начнут поступать уникальные лёгкие плавающие танки «Спрут-СДМ1». Они оснащены 125-мм орудием 2А75, которое по огневой мощи аналогично орудию танка Т-90МС.

Уже в 2021 году ВДВ начнут получать новые бронемашины «Тайфун-ВДВ» с уникальным дистанционно-управляемым модулем с 30-мм пушкой. Кроме того, для десантников разрабатывают модернизированные противотанковые ракетные комплексы «Корнет-Д1». Они поступят на вооружение в ближайшие два года.

Другая интересная новинка — так называемая «летающая БМД». Это транспортно-штурмовой вертолёт Ми-8АМТШ-ВН, созданный на базе Ми-8/17 с учетом опыта современных конфликтов.

Помимо этого, ВДВ получат самоходные авиадесантируемые орудия «Лотос» и самоходные миномёты «Дрок». Ещё десантникам дадут новые парашюты «Кадет-100», которые позволят им выполнять прыжки с полным табельным вооружением и снаряжением из летательных аппаратов на скорости 140-350 километров в час.