Раскрыта одна из причин появления жизни на Земле

Мы знаем, что организмам на Земле требуется кислород. Как оказалось, большую роль в так называемой «кислородной революции» сыграл наклон оси вращения планеты. Учёные выяснили это, проведя моделирование условий океанов Земли в прошлом. Их интересовало, как различные условия влияли на деятельность цианобактерий, выделяющих кислород.

Естественно, на их жизнедеятельность влияют продолжительность суток, а именно светового дня, и движения континентов. И это не единственный фактор — существенным стал и наклон земной оси. Он составляет около 23 градусов, если бы он был не таким, то цианобактериям было бы сложнее жить и размножаться. Именно благодаря наклону оси вращения на Земле есть времена года, а это также обеспечивает перемешивание океанской воды и растворённых в ней питательных веществ.