Раскрыта опасность грозовой погоды для здоровья

Они обнаружили, что в дни, когда погода была грозовой, росло количество жалоб на проблемы с дыханием среди пожилых людей. Особенно часто к врачам обращались те, кто страдал респираторными болезнями, например астмой или хронической обструктивной болезнью.

Учёные рассказали, что за 14 лет было зафиксировано 52 тысячи таких обращений, связанных с грозами. Отмечается, что рост числа обращений наблюдался ещё до прохождения самой грозы, а затем в течение одного двух дней после неё спадал.

Исследователи предполагают, что причиной тому могут быть повышение температуры и увеличение количества пыли в воздухе до прихода самой грозы.