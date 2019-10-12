Раскрыта опасность медленной ходьбы

К этим выводам пришли исследователи из Университета Дьюка в Северной Каролине в США. Они изучали данные более 900 человек 45 лет и старше. Сообщается, что за здоровьем этих людей наблюдали с трёхлетнего возраста.

Оказалось, что участники исследования, которые в раннем возрасте имели низкий коэффициент интеллекта, плохо справлялись с изучением языков и испытывали проблемы с моторикой, в среднем возрасте были склонны к медленной ходьбе.

Этим людям учёные сделали МРТ и увидели, что объём их мозга и плотность его коры меньше. Кроме того, у испытуемых наблюдались признаки болезней малых сосудов. А это признак раннего старения мозга.

Исследователи также попросили сторонних людей оценить возраст участников эксперимента по фотографии. Те, кто ходил медленнее, показались оценщикам более старыми, чем те, кто ходил быстро.