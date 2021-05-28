Раскрыта опасность рекламы в интернете

По словам эксперта, кибермошенники покупают рекламные места на известных сайтах. С виду их объявления кажутся законными, однако в них скрыто вредоносное программное обеспечение. Если человек кликнет на такую рекламу, она перенаправит его на поддельный сайт.

Скрыть вредоносное ПО в рекламе можно несколькими способами. «Обычно, когда пользователь кликает по объявлению, оно переадресовывается между несколькими URL-адресами, заканчивая целевой страницей. Если злоумышленник сможет стать частью этого "пути", он запустит цепочку действий и перенаправит пользователя в нужное ему место или установит нежелательное программное обеспечение ему на устройство», — рассказал эксперт.

Чтобы любопытно, вредонос может содержаться даже в пикселе. Отмечается, что отличить опасную рекламу от обычной практически невозможно.