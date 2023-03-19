Раскрыта опасность сна продолжительностью менее 5 часов

При ЗПА чаще всего поражаются артерии нижних конечностей. В этом состоянии сужаются кровеносные сосуды, нарушается нормальный кровоток, приводящий к недостаточному кровоснабжению тканей нижних конечностей.

В новом исследовании авторы изучали показатели заболеваемости среди 650 000 взрослых. Затем они сравнили их с продолжительностью сна. Результаты показали, что несоблюдение 7- или 9-часового режима сна повышает риск развития ЗПА.