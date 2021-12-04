Раскрыта опасность высокого пульса у пожилых людей

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Раскрыта опасность высокого пульса у пожилых людейОбнаружена связь с деменцией
Шведские медики выяснили, что высокая частота пульса у пожилых людей может быть связана с повышенным риском развития старческого слабоумия, или деменции.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Каролинского института (KI). Авторы новой научной работы наблюдали за здоровьем более 2,1 тысячи жителей Стокгольма возрастом более 60 лет. Учёные отслеживали их когнитивные способности и пульс в течение 12 лет.
В итоге исследователи обнаружили статистическую связь между частотой сердцебиения и вероятностью развития болезни Альцгеймера и других форм деменции. У пожилых людей с пульсом в 80 и более ударов в минуту проблемы с мозгом встречались на 55% чаще.
Причины того неясны, но учёные предполагают, что риск деменции может быть связан с тем, что у пожилых людей с высоким пульсом часто фиксируются сбои в работе периферических нервов, управляющих поведением кровеносных сосудов.
Источник: ТАСС