Раскрыта опасность высокого пульса у пожилых людей

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Каролинского института (KI). Авторы новой научной работы наблюдали за здоровьем более 2,1 тысячи жителей Стокгольма возрастом более 60 лет. Учёные отслеживали их когнитивные способности и пульс в течение 12 лет.

В итоге исследователи обнаружили статистическую связь между частотой сердцебиения и вероятностью развития болезни Альцгеймера и других форм деменции. У пожилых людей с пульсом в 80 и более ударов в минуту проблемы с мозгом встречались на 55% чаще.

Причины того неясны, но учёные предполагают, что риск деменции может быть связан с тем, что у пожилых людей с высоким пульсом часто фиксируются сбои в работе периферических нервов, управляющих поведением кровеносных сосудов.