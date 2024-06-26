Раскрыта особенность попавшей в руки Украины гаубицы Hawkeye

Разработанный AM General в сотрудничестве с Mandus Group, Hawkeye MHS сочетает в себе двухосный пикап M1152 и 105-мм гаубицу. Система плавной отдачи перемещает ствол и казенную часть вперед непосредственно перед выстрелом, эффективно компенсируя нагрузку на шасси. Эта модернизация позволила снизить вес гаубицы до 519 килограммов.

Стандартная скорострельность системы составляет три выстрела в минуту. Hawkeye использует широко распространенные американские 105-мм боеприпасы, в том числе реактивные снаряды с дальностью стрельбы 19,5 километра. Кроме того, самоходное орудие оснащено цифровой системой управления огнем.