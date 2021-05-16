Раскрыта платная версия соцсети Twitter

Подписочный сервис будет называться Twitter Blue. Как говорит Вонг, он будет стоить $2,99 в месяц. Для подписчиков будет работать опция отмены твитов и коллекция закладок. Разработчик сообщила, что Twitter, похоже, работает над многоуровневой моделью подписки. То есть могут быть премиальные уровни подписки.

Напомним, недавно Twitter приобрёл подписочный сервис Scroll, который за $5 в месяц позволяет удалить рекламу с веб-сайтов. Сообщается, что этот сервис будет интегрирован с подпиской Twitter позже в этом году.

Сама соцсеть не стала комментировать эту новость.