Наука и технологии
Сегодня в 12:50
Раскрыта платная версия соцсети Twitter
Может называться Twitter Blue
Ранее Twitter сообщал, что изучает введение подписочной модели для сервиса. На днях же разработчик Джейн Вонг (Jane Manchun Wong) нашла платную версию соцсети.
Подписочный сервис будет называться Twitter Blue. Как говорит Вонг, он будет стоить $2,99 в месяц. Для подписчиков будет работать опция отмены твитов и коллекция закладок. Разработчик сообщила, что Twitter, похоже, работает над многоуровневой моделью подписки. То есть могут быть премиальные уровни подписки.
Напомним, недавно Twitter приобрёл подписочный сервис Scroll, который за $5 в месяц позволяет удалить рекламу с веб-сайтов. Сообщается, что этот сервис будет интегрирован с подпиской Twitter позже в этом году.
Сама соцсеть не стала комментировать эту новость.