Раскрыта правда о том, скучают ли кошки по своим хозяевам

В подобном состоянии кажется, что кошка очень несчастна. Она может, например, сидеть на месте с выражением безразличия во взгляде и не проявлять никакой активности.

Также животное может начать скучать по рутине, связанной с человеком. Например, по определённым запахам, голосу.

Кроме того, есть кошки, которые любят проводить время в одиночестве. Объясняться это может их темпераментом, характером, опытом, генетикой. И это совсем не значит, что такие животные не привязываются к хозяевам и не нуждаются во внимании. Просто они переносят одиночество в целом лучше.