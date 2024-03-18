Раскрыта правда о том, скучают ли кошки по своим хозяевам

Раскрыта правда о том, скучают ли кошки по своим хозяевамВот что по этому поводу говорят учёные
Прежде всего, нужно понимать, что у кошек отличная память. Эти животные могут запоминать положительные и отрицательные моменты на 10 лет. Кроме того, они способны испытывать различные чувства.
Исследования показывают, что кошки, когда их хозяева куда-то уходят, могут испытывать стресс и даже погрузиться в депрессию.
В подобном состоянии кажется, что кошка очень несчастна. Она может, например, сидеть на месте с выражением безразличия во взгляде и не проявлять никакой активности.
Также животное может начать скучать по рутине, связанной с человеком. Например, по определённым запахам, голосу.
Кроме того, есть кошки, которые любят проводить время в одиночестве. Объясняться это может их темпераментом, характером, опытом, генетикой. И это совсем не значит, что такие животные не привязываются к хозяевам и не нуждаются во внимании. Просто они переносят одиночество в целом лучше.