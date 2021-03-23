Раскрыта причина отставания США в гиперзвуковом оружии

По мнению специалистов, одно из главных препятствий для развития гиперзвукового оружия в США — недостаток необходимых технологий.

«Российская газета» также приводит объём финансирования американских программ и связанных с ними проектов с 2015 по 2024 финансовые годы. Сумма составляет $15 млрд. Большая часть из этих средств идёт на разработку перспективного гиперзвукового оружия. Остальные же деньги — на противодействие уже существующим угрозам в этом направлении.

Специалисты Счётной палаты также отметили отсутствие чёткой координации и распределения ответственности внутри Минобороны США.

«Многие трудности возникают из-за того, что системы технически сложны и используются в экстремальных условиях. Проблемы варьируются от незрелых технологий и агрессивных графиков до неточных оценок затрат и человеческих ресурсов», — приводит мнение экспертов «Российская газета».