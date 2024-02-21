В 2015 году учёные проанализировали глаза более 200 наземных животных. Как оказалось, существует непосредственная связь между формой зрачка и особенностями питания животного.

Козы и овцы. Большинство животных, у которых зрачок горизонтальный, — травоядные. Такой зрачок обеспечивает угол обзора почти в 360 градусов.