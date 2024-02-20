Раскрыта причина, по которой у растений бывает разная форма листьев

Раскрыта причина, по которой у растений бывает разная форма листьевЕё назвали американские учёные
Листья становятся разнообразными за счёт двух факторов. Это сложность самого листа и особенности его края. Простой лист состоит только из плоской пластинки, сложный — из нескольких простых листьев. Также край листика может быть зубчатым, цельным и т. п.
Специалисты из Мэрилендского университета и Шэньчжэньского института синтетической биологии выяснили на примере земляники, как формируются листья растения. Выяснилось, что существует два пути, которые влияют на развитие разной структуры листьев. Опубликованы все результаты исследования в журнале Current Biology.
В ходе исследования учёные сравнили землянику с обычными тройными листьями, мутанта с одиночными листьями и мутанта с тройными листьями и более глубокими зубцами. Оказалось, что сложность и зубчатость листьев определяют такие факторы, как SL1 и SALAD соответственно. Чем больше SL1, тем более сложным получится листок, а чем меньше SALAD, тем более глубокими будут рубцы. Также эти два пути в результате сходятся и влияют на работу гена CUC2.