Раскрыта причина, по которой у всех птиц такие тонкие ноги

Также ноги птиц в принципе имеют некоторые отличия от ног и лап других животных. Птицы произошли от динозавров-теропод. Некоторые из этих динозавров были такими же маленькими, как современные воробьи, а некоторые - огромными.

У птиц верхняя кость ноги удерживается в основном горизонтально и плотно связана с группами мышц, прикреплённых к туловищу.

Не у всех птиц, правда, ноги тонкие как палки. К примеру, у нелетающих видов типа страусов они довольно массивные. А вот лёгкие певчие птицы менее зависимы от ходьбы.