Раскрыта причина, по которой в Туркмении нельзя ездить на автомобилях чёрного цвета

После введения запрета на пользование чёрными автомобилями в Туркмении владельцы машин такого цвета вынуждены перекрашивать их. В итоге все чёрные и даже просто тёмные авто стали белыми.

С одной стороны, это связано якобы с заботой о пассажирах и водителях машин. Климат в Туркменистане очень жаркий, поэтому летом чёрные автомобили нагреваются сильнее и температура в их салоне может быть опасной для здоровья.