Раскрыта причина, по которой в Туркмении нельзя ездить на автомобилях чёрного цвета

Раскрыта причина, по которой в Туркмении нельзя ездить на автомобилях чёрного цветаВсё из-за особого закона
После введения запрета на пользование чёрными автомобилями в Туркмении владельцы машин такого цвета вынуждены перекрашивать их. В итоге все чёрные и даже просто тёмные авто стали белыми.
С одной стороны, это связано якобы с заботой о пассажирах и водителях машин. Климат в Туркменистане очень жаркий, поэтому летом чёрные автомобили нагреваются сильнее и температура в их салоне может быть опасной для здоровья.
Но есть и другая версия происхождения этого запрета. Отец нынешнего президента Туркменистана руководил страной до своего сына 15 лет. Известно, что он испытывал неприязнь к чёрному и другим тёмным цветам и любил белый. Даже его кортеж состоял из машин белого цвета. В итоге такие предпочтения бывшего президента и стали обязательными для всех граждан страны.