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Наука и технологии
Опубликовано 04 марта 2024, 06:00
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Раскрыта причина, по которой в Туркмении нельзя ездить на автомобилях чёрного цвета

Всё из-за особого закона
В 2015 году в Туркменистане запретили ввозить в страну автомобили чёрного цвета. Спустя три года для жителей этой страны был введён запрет и на поездки на подобных машинах по территории государства. Но почему так произошло?

После введения запрета на пользование чёрными автомобилями в Туркмении владельцы машин такого цвета вынуждены перекрашивать их. В итоге все чёрные и даже просто тёмные авто стали белыми.

С одной стороны, это связано якобы с заботой о пассажирах и водителях машин. Климат в Туркменистане очень жаркий, поэтому летом чёрные автомобили нагреваются сильнее и температура в их салоне может быть опасной для здоровья.

Раскрыта причина, по которой в Туркмении нельзя ездить на автомобилях чёрного цвета
© hronikatm

Но есть и другая версия происхождения этого запрета. Отец нынешнего президента Туркменистана руководил страной до своего сына 15 лет. Известно, что он испытывал неприязнь к чёрному и другим тёмным цветам и любил белый. Даже его кортеж состоял из машин белого цвета. В итоге такие предпочтения бывшего президента и стали обязательными для всех граждан страны.

Источник:iXBT.com
Автор:Валерия Филимонова
Теги:
#путешествия
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#автомобиль
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#цвет