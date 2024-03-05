Раскрыта причина, почему орхидеи стоят дороже всех остальных цветов в мире

Раскрыта причина, почему орхидеи стоят дороже всех остальных цветов в миреВсё дело в сложности разведения
Разводить орхидеи начали где-то в конце XIX века. Сегодня это превратилось в международный бизнес. Селекционеры просто берут два одинаковых вида орхидеи и скрещивают их. Из того, что получилось, выбирают самые яркие экземпляры и тоже их скрещивают, пока у них не исчезнут все особенности самых первых вариантов растений. Далее цветы гибридизируют между собой, чтобы получить определённый цвет, симметрию, запах.
У некоторых видов орхидей появляются различные мутации в виде асимметрии или необычного рисунка. Подобные растения больше ценятся из-за сложности выведения, удачного появления мутаций.
Цветут в более северных широтах орхидеи с октября по март. При этом можно создать такие условия, при которых это происходить будет весь год.
Поскольку выращивать орхидеи сложно и требует это много времени, стоят подобные цветы очень дорого. Например, в 2005 году представителя орхидей Shenzhen Nongke продали за 202 тысячи долларов США. Цветёт такой экземпляр всего один раз в пять лет.