Раскрыта причина, почему орхидеи стоят дороже всех остальных цветов в мире

Разводить орхидеи начали где-то в конце XIX века. Сегодня это превратилось в международный бизнес. Селекционеры просто берут два одинаковых вида орхидеи и скрещивают их. Из того, что получилось, выбирают самые яркие экземпляры и тоже их скрещивают, пока у них не исчезнут все особенности самых первых вариантов растений. Далее цветы гибридизируют между собой, чтобы получить определённый цвет, симметрию, запах.

У некоторых видов орхидей появляются различные мутации в виде асимметрии или необычного рисунка. Подобные растения больше ценятся из-за сложности выведения, удачного появления мутаций.