Раскрыта причина смертельной опасности беспилотных такси для пешеходов

В отчёте Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB) говорится, что алгоритмы того беспилотника не были способны распознавать людей, переходящих дорогу в неположенном месте. Программа была обучена только на пешеходах, которые пользовались специальным переходом. Из-за этого автомобиль «заметил» жертву только за 5,6 секунд до столкновения, а тормозить начал за 0,2 секунды. В итоге пострадал местный житель города Темпе в США.

После аварии Uber приостановил испытания беспилотников. Возобновить их удалось только в конце 2018 года. Решение по делу суд должен вынести 19 ноября.